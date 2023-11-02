«Сумасшедший накал, много эмоций». Дмитрий Яшкин сравнил «зелёное» и армейское дерби

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин сравнил «зелёное дерби» с армейским дерби и рассказал об особом настрое на матчи с принципиальными соперниками.

«Успел ли прочувствовать атмосферу «зелёного дерби»? Любое дерби мне очень нравится, я люблю играть в таких матчах – за московское «Динамо» это были игры со «Спартаком» и ЦСКА, в Питере – то же самое, в принципе (улыбается). Пока в этом сезоне сыграли по одному матчу в Казани и в Уфе, очень понравилось. Сумасшедший накал, много эмоций. Надо сосредоточиться в этих играх на том, чтобы сохранять эмоции, не выплёскивать, направлять их в нужное русло.

Какое дерби круче – «зелёное» или армейское? У каждого из этих дерби своя атмосфера. Фанаты и в Казани, и в Уфе очень громкие, всегда заполняют трибуны до отказа, мне очень нравится», — цитирует Яшкина официальный сайт КХЛ.