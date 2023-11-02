«Там бардак. Противно смотреть». Кожевников раскритиковал уровень судейства в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал уровень судейства в текущем сезоне КХЛ.

«Что думаю об уровне судейства в текущем сезоне КХЛ? Вы на главного судью КХЛ посмотрите, послушайте, что он в своей передаче на «КХЛ ТВ» говорит. Ну признай ты хоть одну ошибку, а он всех оправдывает. Понятно, что защищает своих, но ты поработай сначала, чтобы меньше претензий было. У нас одно и то же каждый год. А он сидит и говорит, что у нас всё здорово. Противно смотреть. Вся страна видит», — цитирует Кожевникова «Российская газета».

Напомним, КХЛ оштрафовала «Торпедо» после высказываний главного тренера команды Игоря Ларионова о судействе в игре с «Сибирью» (4:5 Б) 18 октября 2023 года. После встречи на пресс-конференции специалист заявил: «Пару раз арбитраж сработал непрофессионально, скажу честно. Вы все это видели».