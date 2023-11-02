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Радулов и Шипачёв вернулись в состав «Ак Барса» на «зелёное дерби» с «Салаватом Юлаевым»

Радулов и Шипачёв вернулись в состав «Ак Барса» на «зелёное дерби» с «Салаватом Юлаевым»
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Сегодня, 2 ноября в Уфе состоится очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В «зелёном дерби» «Салават Юлаев» примет «Ак Барс». Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2023, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В состав казанского клуба вернулись травмированные Александр Радулов и Вадим Шипачёв. Игру с уфимским клубом пропустят Дмитрий Кагарлицкий и Семён Терехов.

Состав «Ак Барса»:

Билялов (Ахтямов);
Юдин — Журавлёв, Яшкин — Шипачёв — Радулов;
Адамчук — Лямкин, Свечников — Сафонов — Петров;
Лучевников — Войнов, Галиев — Семёнов — Галимов;
Вазиев, Лукоянов — Кателевский — Дыняк, Быков.

Состав «Салавата Юлаева»:

Самонов (Ежов);
Каледов — Хафизуллин, Шаров — Хмелевски — Ливо;
Науменков — Мелош, Дроздов — Пименов — Башкиров;
Василевский — Панин, Лещенко — Ефремов — Пустозёров;
Зоркин, Кулёмин — Кузьмин — Тимкин.

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