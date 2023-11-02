Радулов и Шипачёв вернулись в состав «Ак Барса» на «зелёное дерби» с «Салаватом Юлаевым»

Сегодня, 2 ноября в Уфе состоится очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В «зелёном дерби» «Салават Юлаев» примет «Ак Барс». Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 ноября 2023, четверг. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

В состав казанского клуба вернулись травмированные Александр Радулов и Вадим Шипачёв. Игру с уфимским клубом пропустят Дмитрий Кагарлицкий и Семён Терехов.

Состав «Ак Барса»:

Билялов (Ахтямов);

Юдин — Журавлёв, Яшкин — Шипачёв — Радулов;

Адамчук — Лямкин, Свечников — Сафонов — Петров;

Лучевников — Войнов, Галиев — Семёнов — Галимов;

Вазиев, Лукоянов — Кателевский — Дыняк, Быков.

Состав «Салавата Юлаева»:

Самонов (Ежов);

Каледов — Хафизуллин, Шаров — Хмелевски — Ливо;

Науменков — Мелош, Дроздов — Пименов — Башкиров;

Василевский — Панин, Лещенко — Ефремов — Пустозёров;

Зоркин, Кулёмин — Кузьмин — Тимкин.