Радулов и Шипачёв вернулись в состав «Ак Барса» на «зелёное дерби» с «Салаватом Юлаевым»

Сегодня, 2 ноября в Уфе состоится очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В «зелёном дерби» «Салават Юлаев» примет «Ак Барс». Встреча начнётся в 17:00 мск.
«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.
В состав казанского клуба вернулись травмированные Александр Радулов и Вадим Шипачёв. Игру с уфимским клубом пропустят Дмитрий Кагарлицкий и Семён Терехов.
Состав «Ак Барса»:
Билялов (Ахтямов);
Юдин — Журавлёв, Яшкин — Шипачёв — Радулов;
Адамчук — Лямкин, Свечников — Сафонов — Петров;
Лучевников — Войнов, Галиев — Семёнов — Галимов;
Вазиев, Лукоянов — Кателевский — Дыняк, Быков.
Состав «Салавата Юлаева»:
Самонов (Ежов);
Каледов — Хафизуллин, Шаров — Хмелевски — Ливо;
Науменков — Мелош, Дроздов — Пименов — Башкиров;
Василевский — Панин, Лещенко — Ефремов — Пустозёров;
Зоркин, Кулёмин — Кузьмин — Тимкин.