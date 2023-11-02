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Чемпион мира Антон Белов завершил карьеру и стал тренером системы СКА

Чемпион мира Антон Белов завершил карьеру и стал тренером системы СКА
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Чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина Антон Белов завершил игровую карьеру.

«Да, я завершил свою карьеру. Мне привезли мою бронзовую медаль КХЛ сезона-2020/2021, я её выложил с подписью, что это моя заключительная медаль в профессиональной игровой карьере, и я перехожу на тренерскую работу. Мне поступило предложение от СКА, и с 1 ноября я вышел на работу в систему СКА, буду тренером по всем защитникам вертикали клуба. Буду отвечать за их подготовку и подведение к основной команде», — приводит слова Белова ТАСС.

Белов в прошедшем сезоне провёл за «Авангард» 67 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 13 (1+12) очков при показателе полезности «+15». В плей-офф на счету 36-летнего экс-защитника одна результативная передача в 14 матчах при показателе полезности «+5». Всего в КХЛ на счету Белова 749 матчей, в которых он набрал 216 (58+158) очков при показателе полезности «+193».

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