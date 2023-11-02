Алексей Терещенко рассказал о главной проблеме СКА в текущем сезоне

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко назвал игру в обороне главной проблемой СКА в сезоне-2023/2024.

«Очевидно, что тренерам СКА пришло время окончательно разобраться с проблемами, влияющими на внутреннюю атмосферу в команде и нестабильность в действиях лидеров клуба. Самая очевидная игровая проблема СКА — действия в обороне.

Есть ли конкретные примеры этого? Прежде всего это передачи защитников через центр, приводящие к выходам один на один и голам в ворота питерцев. Такого допускать нельзя! Не забудем и о травмах двух основных защитников-разрушителей – Андрея Педана и Степана Фальковского. Как только они восстановятся, игра обороны армейцев с Невы, несомненно, станет более надёжной и стабильной.

Ещё раз повторюсь, что для тренерского штаба СКА настало время разобраться в проблемах команды и решить их. Не сомневаюсь в способности Ротенберга и компании преодолеть все трудности, улучшив тем самым игру и результаты. Уверен, что у СКА всё будет нормально», — цитирует Терещенко «Спорт День за Днём».

Армейский клуб после 23 матчей набрал 24 очка и занимает восьмое место в таблице Западной конференции.