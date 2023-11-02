Фил Кессел удивлён, что до сих пор не подписал новый контракт в НХЛ

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Фил Кессел удивлён, что до сих пор не подписал новый контракт в НХЛ.

«Я поддерживаю себя в форме, тренируюсь. На следующей неделе буду работать с тренером по катанию в Аризоне. Мы собираемся проводить индивидуальные занятия.

Конечно, я немного удивлен, что у меня ещё нет контракта, но что есть, то есть. Я знаю, что всё ещё могу играть и быть полезным. Мои цифры по количеству минут были довольно солидными, не так ли? Поэтому я знаю, что могу помочь команде и внести свой вклад в успех», — сказал Кессел в интервью The Athletic.

36-летний Кессел – рекордсмен НХЛ по количеству игр подряд без пропусков в регулярных чемпионатах (1064, серия продолжается с октября 2009 года). Американец провёл в регулярных чемпионатах НХЛ 1286 матчей и набрал 992 (413+579) очка. В плей-офф у него 100 игр и 83 (34+49) балла.