Генменеджер «Трактора»: если результата не будет, надо будет встряхивать команду

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков оценил текущие результаты челябинского клуба.

«Мы пока не реализовываем потенциал команды на всю мощь. Можно искать любые отговорки, но играют хоккеисты. Они должны понимать, что благодаря их действиям команда получает очки, а болельщики – удовольствие от побед, в ином случае мне как генеральному менеджеру придется предпринимать какие-то действия. Это достаточно циничный бизнес. Я об этом им говорил, и ребята это понимают. Я очень сильно их уважаю и ценю как людей, но на первое место выходит работа. Если результата не будет, то мне будет необходимо встряхивать команду. Считаю, что мы на правильном пути, и те неудачи, которые были, останутся позади. Мы должны извлечь из этой ситуации уроки.

Почувствовали за это время давление со стороны челябинских болельщиков? Давление есть везде. Каких-то нелицеприятных высказываний я не слышал, негатива не ощущаю. Наоборот, в городе подходили и поддерживали. Здесь болельщик разбирается в игре, а эмоциональную составляющую рано проявлять. Команда находится на стадии формирования. Понятно, что болельщики хотят получать позитивные эмоции, и когда они это не получают, то имеют право высказывать претензии. У меня нет ощущения, что я нахожусь под каким-то ежедневным давлением, я просто делаю свою работу. Мне тоже есть в чем прибавлять, как и тренерскому штабу и игрокам. В первую очередь, я спрашиваю с себя. И очень серьёзно спрашиваю», — сказал Волков в интервью «РБ Спорт».