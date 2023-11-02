Нападающий «Сибири» Андреофф назвал Овечкина и Фёдорова любимыми русскими игроками

Нападающий «Сибири» Энди Андреофф ответил на вопрос о любимых российских хоккеистах нынешнего и прошлого.

«Я бы выделил Овечкина, потому что он невероятный атлет и игрок. Наверное, он любимый мой игрок из россиян в НХЛ. Ему абсолютно по силам побить рекорд Гретцки, у него до сих пор невероятный бросок. Он бросает из любой точки, и любая игра «Кэпиталз» — это большое удовольствие от просмотра.

То, как Ови ведёт себя на льду, те решения, которые он принимает, его феноменальный бросок… Вратари до сих пор его не могут разгадать! Он очень сложный для них, особенно бросок в касание – его фирменный знак. Абсолютно точно Ови на данный момент – это номер один для меня.

Любимый русский игрок из прошлого? Я бы выделил Сергея Фёдорова. Он такой же невероятный игрок, очень умный, талантливый и мастеровитый», — сказал Андреофф в интервью Metaratings.ru.

Ранее Андреофф заявил, что новосибирский клуб и «Нью-Йорк Айлендерс» играют в похожих стилях.