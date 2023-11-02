Терещенко: «Локомотив» действует гораздо более стабильно и эффективно, чем звёздный СКА

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил последние результаты ярославского «Локомотива».

«Недавно «Локомотив» потерпел серию неудач — значит ли это, что в «механизме» Игоря Никитина что-то сломалось? Никакого сбоя у «Локомотива» нет. Вы, как и многие журналисты, любите считать, что если команда проиграла 2-3 матча подряд, то она угодила в системный кризис. Но в случае ярославцев это совсем не так.

Несмотря на неудачи, от которых по ходу столь длинного сезона не застрахован никто, очевидно, что «Локомотив», костяк которого составляют молодые, амбициозные и талантливые хоккеисты, действует гораздо более стабильно и эффективно, чем тот же звёздный СКА, который чередует победы с поражениями при очень разном качестве игры. Считаю, что ярославским болельщикам не стоит волноваться. Их любимцы на правильном пути!», — приводит слова Терещенко «Спорт День за Днём».

Ранее Терещенко назвал игру в обороне главной проблемой СКА в сезоне-2023/2024.