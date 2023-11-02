«Салават Юлаев» одержал победу в «зелёном дерби» над «Ак Барсом», Мелош набрал два очка

В Уфе завершился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В «зелёном дерби» «Салават Юлаев» принимал «Ак Барс». Встреча завершилась победой уфимского клуба со счётом 3:1.

Первый период обошёлся без заброшенных шайб.

На 14-й минуте второго периода Иван Дроздов с передачи Николя Мелоша открыл счёт в матче.

На четвёртой минуте третьего периода Иван Дроздов с передач Глеба Кузьмина и Николя Мелоша удвоил преимущество уфимского клуба. Спустя 20 секунд Михаил Науменков сделал счёт 3:0. В конце периода Дмитрий Яшкин размочил счёт в игре.

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В следующем матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» примет дома «Сибирь». «Ак Барс» в Казани сыграет с «Барысом». Обе встречи состоятся 4 ноября.