Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават Юлаев» одержал победу в «зелёном дерби» над «Ак Барсом», Мелош набрал два очка

«Салават Юлаев» одержал победу в «зелёном дерби» над «Ак Барсом», Мелош набрал два очка
Комментарии

В Уфе завершился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В «зелёном дерби» «Салават Юлаев» принимал «Ак Барс». Встреча завершилась победой уфимского клуба со счётом 3:1.

Первый период обошёлся без заброшенных шайб.

На 14-й минуте второго периода Иван Дроздов с передачи Николя Мелоша открыл счёт в матче.

На четвёртой минуте третьего периода Иван Дроздов с передач Глеба Кузьмина и Николя Мелоша удвоил преимущество уфимского клуба. Спустя 20 секунд Михаил Науменков сделал счёт 3:0. В конце периода Дмитрий Яшкин размочил счёт в игре.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2023, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Дроздов (Мелош) – 33:20 (5x5)     2:0 Дроздов (Кузьмин, Мелош) – 43:07 (5x5)     3:0 Науменков – 43:27 (5x5)     3:1 Яшкин (Семёнов, А. Радулов) – 59:36 (6x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» примет дома «Сибирь». «Ак Барс» в Казани сыграет с «Барысом». Обе встречи состоятся 4 ноября.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android