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«Барыс» прервал четырёхматчевую серию поражений, победив в гостях «Автомобилист»

«Барыс» прервал четырёхматчевую серию поражений, победив в гостях «Автомобилист»
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В Екатеринбурге закончился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и «Барысом». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.

На 10-й минуте первого периода Михаил Рахманов открыл счёт в матче. На 14-й минуте периода Андрей Обидин с передач Алексея Макеева и Алексея Бывальцева восстановил равенство в счёте.

На 16-й минуте второго периода Максим Мусоров с передачи Понтуса Оберга вывел гостей вперёд.

В начале третьей двадцатиминутки Анатолий Голышев с передачи Степана Хрипунова сделал счёт 2:2.

В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Михаила Рахманова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2023, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 3
Б
Барыс
Астана
0:1 Рахманов – 09:51 (5x5)     1:1 Обидин (Макеев, Бывальцев) – 13:44 (5x5)     1:2 Мусоров (Оберг) – 35:15 (5x5)     2:2 Голышев (Хрипунов) – 42:19 (5x5)     2:3 Рахманов – 65:00    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Автомобилист» сыграет дома с «Нефтехимиком». «Барыс» отправится в гости к «Ак Барсу». Обе игры состоятся 4 ноября.

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