«Барыс» прервал четырёхматчевую серию поражений, победив в гостях «Автомобилист»

В Екатеринбурге закончился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и «Барысом». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.
На 10-й минуте первого периода Михаил Рахманов открыл счёт в матче. На 14-й минуте периода Андрей Обидин с передач Алексея Макеева и Алексея Бывальцева восстановил равенство в счёте.
На 16-й минуте второго периода Максим Мусоров с передачи Понтуса Оберга вывел гостей вперёд.
В начале третьей двадцатиминутки Анатолий Голышев с передачи Степана Хрипунова сделал счёт 2:2.
В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Михаила Рахманова.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В следующем матче «Автомобилист» сыграет дома с «Нефтехимиком». «Барыс» отправится в гости к «Ак Барсу». Обе игры состоятся 4 ноября.
- 2 ноября 2023
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