Билялетдинов: особая искра у Радулова? Он настоящий спортсмен, нигде себя не жалеет

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после поражения в «зелёном дерби» от «Салавата Юлаева» (1:3) прокомментировал игру капитана клуба Александра Радулова.

«Особая искра у Радулова? Это настоящий спортсмен, который отдаётся полностью, нигде себя не жалеет. Думаю, если был бы другой сопернрк, он готовился бы также. Он ко всем готовится на 100%», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Айнур Шаймарданов.

Напомним, в следующем матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» примет дома «Сибирь». «Ак Барс» в Казани сыграет с «Барысом». Обе встречи состоятся 4 ноября.

Ранее Билялетдинов ответил на вопрос готовил ли клуб нападающих Вадима Шипачёва и Александра Радулова к матчу с уфимским клубом.