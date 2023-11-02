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Форвард «Салавата Юлаева» Дроздов оценил победу над «Ак Барсом»

Форвард «Салавата Юлаева» Дроздов оценил победу над «Ак Барсом»
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Нападающий «Салавата Юлаева» Иван Дроздов подвёл итог победного матча с «Ак Барсом» (3:1).

«Хороший и тяжёлый матч. Всю установку тренера выполнили, заслуженная победа. Моя первая шайба? Хороший момент, получил передачу, заехал. Хорошо, что бросил, попал.

На «Ак Барс» особенный настрой? В принципе, особенного настроя нет, все знают, что это дерби, всегда тяжело. Поэтому, наверное, готовимся посерьёзнее.

Остаётся ли принципиальность матча, учитывая, что это уже третяя игра? С «Ак Барсом» каждый матч «кость в кость». Расслабления быть не может», — передаёт слова Дроздова корреспондент «Чемпионата» Айнур Шаймарданов.

В следующем матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» примет дома «Сибирь». «Ак Барс» в Казани сыграет с «Барысом». Обе встречи состоятся 4 ноября.

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