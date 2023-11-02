Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Северсталь» победила «Ладу» и прервала четырёхматчевую победную серию тольяттинцев

«Северсталь» победила «Ладу» и прервала четырёхматчевую победную серию тольяттинцев
Комментарии

В Тольятти закончился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и «Северсталью». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.

На шестой минуте первого периода Данил Аймурзин с передач Михаила Ильина и Кирилла Пилипенко открыл счёт в игре.

В начале второй двадцатиминутки Владислав Сёмин с передачи Сергея Шумакова восстановил равенство в счёте. На четвёртой минуте периода Александр Скоренов с передач Ильи Иванцова и Никиты Коростелёва вновь вывел гостей вперёд. Спустя четыре минуты Руслан Абросимов с передач Никиты Седова и Тимура Муханова сделал счёт 3:1. В середине второго периода Александр Скоренов с передач Никиты Седова и Ильи Иванцова забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2023, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Аймурзин (Ильин, Пилипенко) – 05:16 (5x5)     1:1 Сёмин (Шумаков) – 22:04 (4x4)     1:2 Скоренов (Иванцов, Коростелёв) – 23:28 (5x5)     1:3 Абросимов (Седов, Муханов) – 27:18 (5x5)     1:4 Скоренов (Седов, Иванцов) – 29:40 (5x5)    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android