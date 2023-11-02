«Северсталь» победила «Ладу» и прервала четырёхматчевую победную серию тольяттинцев

В Тольятти закончился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и «Северсталью». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.

На шестой минуте первого периода Данил Аймурзин с передач Михаила Ильина и Кирилла Пилипенко открыл счёт в игре.

В начале второй двадцатиминутки Владислав Сёмин с передачи Сергея Шумакова восстановил равенство в счёте. На четвёртой минуте периода Александр Скоренов с передач Ильи Иванцова и Никиты Коростелёва вновь вывел гостей вперёд. Спустя четыре минуты Руслан Абросимов с передач Никиты Седова и Тимура Муханова сделал счёт 3:1. В середине второго периода Александр Скоренов с передач Никиты Седова и Ильи Иванцова забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев.