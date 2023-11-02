«Северсталь» победила «Ладу» и прервала четырёхматчевую победную серию тольяттинцев
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В Тольятти закончился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и «Северсталью». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.
На шестой минуте первого периода Данил Аймурзин с передач Михаила Ильина и Кирилла Пилипенко открыл счёт в игре.
В начале второй двадцатиминутки Владислав Сёмин с передачи Сергея Шумакова восстановил равенство в счёте. На четвёртой минуте периода Александр Скоренов с передач Ильи Иванцова и Никиты Коростелёва вновь вывел гостей вперёд. Спустя четыре минуты Руслан Абросимов с передач Никиты Седова и Тимура Муханова сделал счёт 3:1. В середине второго периода Александр Скоренов с передач Никиты Седова и Ильи Иванцова забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2023, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Аймурзин (Ильин, Пилипенко) – 05:16 (5x5) 1:1 Сёмин (Шумаков) – 22:04 (4x4) 1:2 Скоренов (Иванцов, Коростелёв) – 23:28 (5x5) 1:3 Абросимов (Седов, Муханов) – 27:18 (5x5) 1:4 Скоренов (Седов, Иванцов) – 29:40 (5x5)
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