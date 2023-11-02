Новичок «Авангарда» Верба провёл яркую драку с форвардом СКА Зинченко

В Санкт-Петербурге проходит очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором СКА принимает «Авангард». Идёт второй период, счёт 3:1 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В начале второй двадцатиминутки новичок «Авангарда» Марк Верба провёл яркую драку с нападающим армейского клуба Иваном Зинченко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

По итогам эпизода каждый из хоккеистов получил по 5 минут штрафа за драку.

В следующем матче СКА сыграет в гостях с «Витязем». «Авангард» в Сочи сыграет с одноимённым клубом. Обе встречи состоятся 4 ноября.