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Мамбеталиев оценил победу «Барыса» над «Автомобилистом»

Мамбеталиев оценил победу «Барыса» над «Автомобилистом»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал победу над «Автомобилистом» (3:2 Б).

«Игра тяжёлая, после матча недельной давности разобрали, поработали чуть-чуть. Прибавили в движении, на льду сегодня была команда. Чуть не дотянули в основное время, но выиграли по буллитам.

Агрессивнее играли на перехватах? В прошлой игре, как вы видели, не было движения, а без движения не бывает моментов и голов. Когда ты быстрее двигаешься, ты создаешь свои моменты и заставляешь соперника ошибаться.

Дебют молодых игроков в КХЛ? Королёв играл на ЧМ, он был травмирован, было защемление позвонка, поэтому и не привлекали в команду, он довольно надёжный защитник, надо его привлекать к первой команде. Оспанов — очень быстрый нападающий, в прошлом году был в Америке, в «Номаде» себя проявил и заслуженно взяли в первую команду, он не теряется и делает свою работу.

Что надо сделать, чтобы стать полноценным главным тренером? Наверное, войти в плей-офф», — передаёт слова Мамбеталиева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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