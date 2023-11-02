Н. Заварухин: «Автомобилист» 24 минуты играл в атаке, но этого оказалось недостаточно

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Барыса» (2:3 Б).

«Тяжёлая игра, мы наделали грубых ошибок, которые привели к пропущенным голам. 24 минуты играли в зоне атаки, больше периода владели шайбой и забили лишь два гола, но для победы этого оказалось мало. В овертайме не реализовали хороший момент, по буллитам проиграли.

Плохая игра на подборе шайбы? Обидин с пятака забил, как планировали. Филяев во втором периоде в пустые ворота не попал, есть нюансы и наши ошибки. Мы не имеем права так ошибаться, надо ответственно относиться к каждому моменту.

Широков выпадает в звене с Волком и Мэйсеком? Мы хотели передёрнуть звенья, взбодрить команду, но вовремя забили второй гол. Он лидер команды, капитан, надеемся, что он будет действовать в этой тройке.

Проблемы с реализацией? Грубые ошибки привели к пропущенным голам, были лёгкие броски для вратаря, он здорово сыграл и поймал всё, что видел», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.