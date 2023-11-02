Шарипзянов стал вторым защитником «Авангарда», сделавшим хет-трик в матчах КХЛ

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов оформил хет-трик в матче со СКА к 27-й минуте встречи. После второго периода счёт 4:1 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Шарипзянов стал вторым защитником «Авангарда», сделавшим хет-трик в матчах КХЛ. Первым стал Ансси Салмела, забросивший три шайбы в ворота «Барыса» 9 января 2012 года.

В текущем сезоне на счету Шарипзянова 23 сыгранные игры, в которых он забросил одну шайбу и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности девять очков.

В следующем матче СКА сыграет в гостях с «Витязем». «Авангард» в Сочи сыграет с одноимённым клубом. Обе встречи состоятся 4 ноября.