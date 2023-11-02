«Нефтехимик» дома обыграл «Сибирь» и поднялся в восьмёрку лучших команд на Востоке

В Нижнекамске закончился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и «Сибирью». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
На 14-й минуте первого периода Артём Сериков с передачи Данилы Попова открыл счёт в игре.
На 14-й минуте второй двадцатиминутки Александр Дергачёв с передачи Андрея Белозёрова удвоил преимущество хозяев.
В начале третьего периода Георгий Белоусов с передач Артёма Михеева и Владимира Бутузова отыграл одну шайбу сибиряков. В конце матча Булат Шафигуллин установил окончательный счёт в матче, забросив в пустые ворота.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В следующем матче «Нефтехимик» сыграет в гостях с «Автомобилистом». «Сибирь» в Уфе сразится с «Салаватом Юлаевым». Игры состоятся в субботу, 4 ноября.
- 2 ноября 2023
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