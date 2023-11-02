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«Нефтехимик» дома обыграл «Сибирь» и поднялся в восьмёрку лучших команд на Востоке

«Нефтехимик» дома обыграл «Сибирь» и поднялся в восьмёрку лучших команд на Востоке
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В Нижнекамске закончился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и «Сибирью». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 14-й минуте первого периода Артём Сериков с передачи Данилы Попова открыл счёт в игре.

На 14-й минуте второй двадцатиминутки Александр Дергачёв с передачи Андрея Белозёрова удвоил преимущество хозяев.

В начале третьего периода Георгий Белоусов с передач Артёма Михеева и Владимира Бутузова отыграл одну шайбу сибиряков. В конце матча Булат Шафигуллин установил окончательный счёт в матче, забросив в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2023, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Сериков (Попов) – 13:14 (5x5)     2:0 Дергачёв (Белозёров) – 33:24 (5x4)     2:1 Белоусов (Михеев, Бутузов) – 43:29 (5x5)     3:1 Шафигуллин (Сетдиков) – 59:30 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет в гостях с «Автомобилистом». «Сибирь» в Уфе сразится с «Салаватом Юлаевым». Игры состоятся в субботу, 4 ноября.

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