«Амур» победил в гостях «Сочи» и нанёс южанам седьмое поражение в восьми матчах

В Сочи закончился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и «Амуром». Встреча завершилась победой хабаровского клуба со счётом 3:1.
На седьмой минуте матча Алексей Волгин с передачи Игната Коротких открыл счёт в игре.
На восьмой минуте второго периода Кирилл Панюков с передач Кэмерона Ли и Кирилла Капустина удвоил преимущество гостей.
На шестой минуте третьего периода Матвей Мичков с передачи Сергея Попова сократил отставание в счёте. В конце матча Егор Коршков установил окончательный счёт в игре, забросив в пустые ворота.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Для «Сочи» это поражение стало седьмым в восьми последних матчах.
В следующей встрече Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сочи» сыграет дома с омским «Авангардом» 4 ноября. «Амур» в Хабаровске примет ярославский «Локомотив» 6 ноября.
- 2 ноября 2023
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