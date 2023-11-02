«Амур» победил в гостях «Сочи» и нанёс южанам седьмое поражение в восьми матчах

В Сочи закончился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и «Амуром». Встреча завершилась победой хабаровского клуба со счётом 3:1.

На седьмой минуте матча Алексей Волгин с передачи Игната Коротких открыл счёт в игре.

На восьмой минуте второго периода Кирилл Панюков с передач Кэмерона Ли и Кирилла Капустина удвоил преимущество гостей.

На шестой минуте третьего периода Матвей Мичков с передачи Сергея Попова сократил отставание в счёте. В конце матча Егор Коршков установил окончательный счёт в игре, забросив в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».



Для «Сочи» это поражение стало седьмым в восьми последних матчах.

В следующей встрече Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сочи» сыграет дома с омским «Авангардом» 4 ноября. «Амур» в Хабаровске примет ярославский «Локомотив» 6 ноября.