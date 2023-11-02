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ХК ЦСКА всухую обыграл «Спартак» в московском дерби, Федотов отразил 44 броска

ХК ЦСКА всухую обыграл «Спартак» в московском дерби, Федотов отразил 44 броска
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В Москве закончился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В московском дерби «Спартак» принимал ЦСКА. Встреча завершилась сухой победой гостей со счётом 3:0.

На третьей минуте второго периода Егор Фатеев с передач Тахира Мингачёва и Ярослава Дыбленко открыл счёт в матче. На седьмой минуте периода Максим Соркин с передач Михаила Григоренко и Виталия Абрамова удвоил преимущество армейского клуба.

На 18-й минуте третьего периода Константин Окулов с передач Владислава Каменева и Сергея Плотникова установил окончательный счёт, забросив в пустые ворота «Спартака».

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Фатеев (Мингачёв, Дыбленко) – 22:44 (5x5)     0:2 Соркин (Григоренко, Абрамов) – 26:22 (5x4)     0:3 Окулов (Каменев, Плотников) – 57:47 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующей встрече «Спартак» примет «Торпедо» 4 ноября. ЦСКА в Москве сыграет с тольяттинской «Ладой» 5 ноября.

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