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Локомотив — Динамо Мн. Прямая трансляция
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Реализованный буллит в овертайме Энаса принёс минскому «Динамо» победу над «Локомотивом»

Реализованный буллит в овертайме Энаса принёс минскому «Динамо» победу над «Локомотивом»
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В Ярославле закончился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и минским «Динамо». Встреча завершилась победой минчан в овертайме со счётом 2:1.

В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб.

На пятой минуте третьего периода Янни Калдис вывел минчан вперёд. На 12-й минуте периода Георгий Иванов с передачи Ярослава Лихачёва сделал счёт равным.

В дополнительное время победу минскому «Динамо» принёс реализованный буллит Сэма Энаса.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Калдис – 44:35 (5x5)     1:1 Иванов (Лихачёв, Береглазов) – 51:06 (5x5)     1:2 Энас – 60:56    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующей встрече «Локомотив» сыграет дома с московским «Динамо». Минчане отправятся в гости к магнитогорскому «Металлургу». Обе встречи состоятся 4 ноября.

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