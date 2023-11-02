Реализованный буллит в овертайме Энаса принёс минскому «Динамо» победу над «Локомотивом»
Поделиться
В Ярославле закончился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и минским «Динамо». Встреча завершилась победой минчан в овертайме со счётом 2:1.
В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб.
На пятой минуте третьего периода Янни Калдис вывел минчан вперёд. На 12-й минуте периода Георгий Иванов с передачи Ярослава Лихачёва сделал счёт равным.
В дополнительное время победу минскому «Динамо» принёс реализованный буллит Сэма Энаса.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Калдис – 44:35 (5x5) 1:1 Иванов (Лихачёв, Береглазов) – 51:06 (5x5) 1:2 Энас – 60:56
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В следующей встрече «Локомотив» сыграет дома с московским «Динамо». Минчане отправятся в гости к магнитогорскому «Металлургу». Обе встречи состоятся 4 ноября.
Комментарии
- 2 ноября 2023
-
22:25
-
22:24
-
22:17
-
22:09
-
21:59
-
21:55
-
21:53
-
21:49
-
21:46
-
21:38
-
21:26
-
21:06
-
20:58
-
20:50
-
20:46
-
20:44
-
20:41
-
20:36
-
20:33
-
20:20
-
19:59
-
19:53
-
19:49
-
19:46
-
19:43
-
19:29
-
19:25
-
19:08
-
18:48
-
18:36
-
18:20
-
18:12
-
17:58
-
17:42
-
17:25
Партнерский контент