Реализованный буллит в овертайме Энаса принёс минскому «Динамо» победу над «Локомотивом»

В Ярославле закончился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и минским «Динамо». Встреча завершилась победой минчан в овертайме со счётом 2:1.

В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб.

На пятой минуте третьего периода Янни Калдис вывел минчан вперёд. На 12-й минуте периода Георгий Иванов с передачи Ярослава Лихачёва сделал счёт равным.

В дополнительное время победу минскому «Динамо» принёс реализованный буллит Сэма Энаса.

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В следующей встрече «Локомотив» сыграет дома с московским «Динамо». Минчане отправятся в гости к магнитогорскому «Металлургу». Обе встречи состоятся 4 ноября.