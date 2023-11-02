«Торпедо» отыгралось с 0:2 и одолело «Куньлунь» в овертайме

В Мытищах закончился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунь Ред Стар» и «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

На 11-й минуте первого периода Люк Локхарт с передач Тайлера Вона и Девина Броссо открыл счёт в матче. На 18-й минуте периода Колин Кэмпбелл с передачи Нолана Мойла удвоил преимущество хозяев.

На шестой минуте второго периода Деннис Ян размочил счёт в матче.

На 18-й минуте третьего периода Кирилл Воронин с передач Бобби Линча и Егора Виноградова восстановил счёт в матче.

В овертайме победу подопечным Игоря Ларионова принёс Максим Летунов.

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В следующей встрече «Куньлунь Ред Стар» сыграет с «Северсталью» 5 ноября. «Торпедо» отправится в Москву на матч со «Спартаком» 4 ноября.