«Торпедо» отыгралось с 0:2 и одолело «Куньлунь» в овертайме

В Мытищах закончился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунь Ред Стар» и «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
На 11-й минуте первого периода Люк Локхарт с передач Тайлера Вона и Девина Броссо открыл счёт в матче. На 18-й минуте периода Колин Кэмпбелл с передачи Нолана Мойла удвоил преимущество хозяев.
На шестой минуте второго периода Деннис Ян размочил счёт в матче.
На 18-й минуте третьего периода Кирилл Воронин с передач Бобби Линча и Егора Виноградова восстановил счёт в матче.
В овертайме победу подопечным Игоря Ларионова принёс Максим Летунов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В следующей встрече «Куньлунь Ред Стар» сыграет с «Северсталью» 5 ноября. «Торпедо» отправится в Москву на матч со «Спартаком» 4 ноября.
- 2 ноября 2023
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