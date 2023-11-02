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«Торпедо» отыгралось с 0:2 и одолело «Куньлунь» в овертайме

«Торпедо» отыгралось с 0:2 и одолело «Куньлунь» в овертайме
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В Мытищах закончился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунь Ред Стар» и «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

На 11-й минуте первого периода Люк Локхарт с передач Тайлера Вона и Девина Броссо открыл счёт в матче. На 18-й минуте периода Колин Кэмпбелл с передачи Нолана Мойла удвоил преимущество хозяев.

На шестой минуте второго периода Деннис Ян размочил счёт в матче.

На 18-й минуте третьего периода Кирилл Воронин с передач Бобби Линча и Егора Виноградова восстановил счёт в матче.

В овертайме победу подопечным Игоря Ларионова принёс Максим Летунов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 3
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Локхарт (Вон, Броссо) – 10:52 (5x5)     2:0 Кэмпбелл (Мойл) – 17:27 (5x5)     2:1 Ян – 25:38 (5x5)     2:2 Воронин (Линч, Виноградов) – 57:04 (5x5)     2:3 Летунов (Фирстов, Конюшков) – 60:41 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующей встрече «Куньлунь Ред Стар» сыграет с «Северсталью» 5 ноября. «Торпедо» отправится в Москву на матч со «Спартаком» 4 ноября.

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