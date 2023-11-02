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Нападающий СКА Захар Бардаков получил 32 минуты штрафа за оскорбление судей

Нападающий СКА Захар Бардаков получил 32 минуты штрафа за оскорбление судей
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В Санкт-Петербурге закончился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Авангардом». Встреча завершилась победой омичей со счётом 5:3.

На 17-й минуте третьего периода нападающий СКА Захар Бардаков получил 32 минуты штрафа за оскорбление судей, в агрессивной манере обсуждая с судьями предыдущий эпизод. Форвард получил две минуты за «оскорбление судей», 10-минутный дисциплинарный штраф и 20-минутный дисциплинарный штраф до конца матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

По словам главного тренера клуба из Санкт-Петербурга Романа Ротенберга судьи пропустили удаление на Бардакове.

В следующем матче Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет в гостях с «Витязем». «Авангард» в Сочи сыграет с одноимённым клубом. Обе встречи состоятся 4 ноября.

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