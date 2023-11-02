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«А как вы считаете?» Главный тренер ЦСКА резко ответил на вопрос журналиста после победы

«А как вы считаете?» Главный тренер ЦСКА резко ответил на вопрос журналиста после победы
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу над «Спартаком» (3:0).

«Сложная, тяжёлая, вязкая игра. Соперник здорово действовал, особенно в моменте с шайбой. Ребят с победой. Грамотно сыграли во втором, в конце третьего периода. Ваня [Федотов] подтащил. Хорошая игра. Всех с победой, болельщикам спасибо за поддержку.

Федотов — лучший игрок матча? А как вы считаете? Считаете, что да? Ну и отлично, так и напишите: вы считаете, что Иван Федотов – лучший игрок матча. Я уже про Ивана всё сказал», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

В следующей встрече Фонбет Чемпионата КХЛ «Спартак» примет «Торпедо» 4 ноября. ЦСКА в Москве сыграет с тольяттинской «Ладой» 5 ноября.

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