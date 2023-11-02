Сергей Фёдоров назвал болезненные точки ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после победы над «Спартаком» (3:0) назвал болезненные точки армейского клуба.

«Лучшая игра ЦСКА в дерби и в сезоне? Ну, матч с «Локомотивом» — 3:0 – один из них. На память приходит. Сегодняшняя игра – правильно заметили. Есть определённые моменты, где наши защитники долго распоряжались шайбой, где наши нападающие не выводили шайбу из зоны – на нашей синей линии. Это болезненные точки. Мы прекрасно понимает, что большинство единоборств, борьбы за шайбу – это происходит на бортах. К сожалению, это статистика, против неё никуда не попрёшь. Поэтому мы обращали и будем обращать на это внимание. Но в нужные моменты… я рад за ребят, что они сохранили игровой тонус и не отбросились от шайбы просто так. Поэтому концовку третьего периода можно записать в актив», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.