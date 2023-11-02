«Лада» нанесла девять бросков в створ ворот в матче с «Северсталью»

В Тольятти закончился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и «Северсталью». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.

Тольяттинский клуб в матче нанёс девять бросков по воротам голкипера череповчан Константина Шостака. Пять бросков было в первом периоде и по два — во втором и третьем. Всего «Лада» нанесла 39 бросков в сторону ворот, 14 бросков заблокировали игроки «Северстали».

В следующем матче Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Лада» сыграет в гостях с ЦСКА. «Северсталь» отправится в Мытищи на матч с «Куньлунь Ред Стар». Обе игры состоятся в воскресенье, 5 ноября.