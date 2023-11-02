С. Фёдоров рассказал, можно ли сравнить дерби ЦСКА — «Спартак» с противостояниями в НХЛ

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после победы над «Спартаком» (3:0) рассказал, можно ли сравнить московское дерби с противостояниями в НХЛ.

«Можно ли сравнить дерби ЦСКА – «Спартак» с каким-то принципиальным противостоянием в НХЛ? Ну конечно, можно. Раньше были дивизионы, мы играли восемь матчей с одними и теми же соперниками. Восемь матчей. Допустим, «Чикаго» — восемь матчей, «Сент-Луис»… Это начало 1990-х, там дерби – ой-ой-ой! Играли «от ножа», много таких матчей. Но достаточно обо мне», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

В следующей встрече Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» примет «Торпедо» 4 ноября. ЦСКА в Москве сыграет с тольяттинской «Ладой» 5 ноября.