«Я просто орал». С. Фёдоров объяснил, почему говорил с игроками ЦСКА на повышенных тонах

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после победы над «Спартаком» (3:0) рассказал о причинах общения с хоккеистами своего клуба на повышенных тонах.

«Какой диалог был с Прохором Полтаповым? Это не эмоции, я просто орал (смеётся). Хотел перекричать трибуны. Надо громко разговаривать. Всё было под контролем. Просто указал ребятам, что они сбегали в зону атаки – раз, вернулись в зону обороны – два и побежали в третий раз в зону атаки. Шайбой-то мы владели. Но этот игрок тоже был уставший. В случае потери они четвёртый раз бы вернулись. Это четыре по 54 они бы сбегали. И кто знает, как бы закончился четвёртый раз – это второй период, «Спартак» делает «наложение». Поэтому пришлось громко всей лавке объяснить, что мы меняемся. Мы должны быть свежими, ребят. Особенно во втором периоде. И там не только Прохор – были ещё ребята», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.