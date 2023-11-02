«Поражение даже, может, лучше, чем победа». Главный тренер «Спартака» — о 0:3 от ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение от ЦСКА (0:3).

«Причины поражения? Бывают такие игры, через них надо уметь проходить, перебарывать. Моментов много создавали, но надо отдать должное вратарю соперника, здорово сегодня стоял. Игра была интересной. Даже то, что у нас не получилось забить, к сожалению. Надо просто использовать моменты.

Я ещё раз говорю: сказал своим игрокам после матча, что такие встречи будут, и будет их очень много, когда шайба не идёт, а моменты есть. Надо проходить через это. Иногда бывает так, что поражение даже, может, лучше, чем победа. Ты анализируешь эти вещи, и в дальнейшем это делает команду только сильнее. Поэтому будем работать.

Такое поражение, когда шайба не идёт в ворота, полезно и в плане психологии? Конечно. Это надо перебарывать в себе. Таких матчей много бывает в спорте. Просто надо через это проходить, правильную реакцию показывать, делать правильные выводы и готовиться к следующей встрече. Вот и всё. По самоотдаче у меня к ребятам нет никаких претензий. Да, были там моменты, но это наша внутренняя кухня. Ошибки – они бывают у всех. Просто ЦСКА использовал те ошибки, которые мы использовали», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.