Таратухин: у петербуржцев есть время всё наладить, СКА преследует невезение

Бывший игрок нескольких клубов российской Суперлиги и КХЛ Андрей Таратухин прокомментировал итоги матча СКА – «Авангард» (3:5).

«Конечно, Шарипзянов провёл лучший матч в карьере – обычно он столько голов за весь сезон забивает, а тут залетело абсолютно всё. Можно посочувствовать СКА – уже в которой игре армейцы и перебрасывают соперника, и моментов создают не меньше, но в заброшенные шайбы свои шансы перевести никак не могут.

То, что СКА сейчас вне зоны плей-офф, смущать не должно – две трети сезона впереди, у петербуржцев есть время всё наладить. В этом чемпионате было много матчей, когда команда Романа Ротенберга должна была набирать очки, но команду преследует удивительное невезение. Когда реализация выйдет на привычный уровень, тогда и результаты снова пойдут вверх. А «Авангард» можно поздравить с победой, они ведь мои земляки», — сказал Таратухин «Чемпионату».