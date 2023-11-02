«За нас болеет весь Омск и полПитера». Кравец – о настрое «Авангарда» на матч со СКА

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над СКА (5:3) в Санкт-Петербурге.

«Сложная игра, напряжённая, тяжёлая, против очень приличной команды. Мы показали отличный хоккей, много интересного было. Рад, что «Авангард» проявил и мужество, и характер. Вратарь отлично отыграл. И, конечно, я благодарен ребятам за победу, потому что одержать её в родном городе всегда приятно. Наконец-то мы выиграли первую встречу на выезде, от которой будем отталкиваться дальше — и настроение в дороге совсем другое будет.

Конечно, структура игры понравилась. Где-то чуть упустили при счёте 4:1, стали пятиться, обороняться. Не всегда хватает уверенности. Но это естественные ошибки — зато ошибались по-наглому. В целом игрой мы довольны, двигаемся дальше. Впереди тяжёлая поездка, но я верю, что ребятам всё по силам. Как настраивал игроков «Авангарда» именно на матч со СКА? Сказал, что за нас болеет весь Омск и полПитера. Попросил, чтобы они порадовали всех и победили», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.