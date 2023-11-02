Кравец: перебор в давлении на «Авангард». Многие команды играют с перепадами

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы над СКА (5:3) рассказал о давлении на омский клуб.

«Наши лидеры всегда играли за команду, а не только сейчас. Да, были неудачные матчи, но мне кажется, что идёт перебор в давлении на «Авангард». Потому что многие команды сейчас так играют, с перепадами. Календарь сложный, скамейка не очень длинная. Это хоккей, и нужно относиться к этому как к работе. И я, и весь тренерский штаб честно делаем свою работу. Перепады происходят из-за таких мелочей, как усталость, травмы», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующем матче регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет в гостях с «Витязем». «Авангард» встретится в Сочи с одноимённым клубом. Обе игры состоятся 4 ноября.