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Главный тренер ХК «Спартак» рассказал, как относится к походам игроков на футбольные матчи

Главный тренер ХК «Спартак» рассказал, как относится к походам игроков на футбольные матчи
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после поражения от ЦСКА (0:3) рассказал, как относится к походам игроков на футбольные матчи.

«Голдобин вчера сходил на матч футбольного «Спартака»? Одно другому не мешает. Наоборот, человек должен расслабляться. Что же теперь, ему никуда не ходить? Наоборот, я за то, чтобы они отдыхали — с семьями. А концентрироваться только на игре – так с ума сойдёшь, поверьте мне (смеётся). Я бы не сказал [что это как-то повлияло]. Если бы у нас сегодня не было моментов, тогда можно говорить. А когда есть моменты, то, наверное, не хватило спортивного везения. Я скажу так. Если есть моменты, значит, у игроков есть стремление идти на пятак, угрожать воротам», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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