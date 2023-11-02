Шарипзянов: первая победа «Авангарда» в Петербурге за пять лет? Да ладно?!

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов оценил победу над СКА (5:3) в Санкт-Петербурге.

«Безумная игра? Да, удачная для меня и для команды. Хорошо, что взяли два очка с таким сильным соперником. Первая победа «Авангарда» в Питере за пять лет? Да ладно?! Не знал этого. А это точная информация? Против СКА всегда интересно играть. Не скажу, что это была принципиальная игра, просто интересно играть», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, Шарипзянов стал лишь вторым защитником «Авангарда», сделавшим хет-трик в матчах КХЛ. Первым был Ансси Салмела, забросивший три шайбы в ворота «Барыса» 9 января 2012 года.

В следующем матче СКА сыграет в гостях с «Витязем». «Авангард» отправится в Сочи, где встретится с одноимённым клубом. Оба матча состоятся 4 ноября.