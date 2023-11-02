«Место ЦСКА — это обман». Главный тренер «Спартака» ярко высказался после дерби

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после поражения от ЦСКА (0:3) оценил турнирное положение армейцев.

«Не забили ни одного гола? Это со всеми может случиться. Давайте начнём с того, что ЦСКА – опытная команда. На пресс-конференциях не раз говорил, что она пять лет подряд играет в финале. Конечно, у неё колоссальный опыт. Никогда не надо смотреть, где она находится в турнирной таблице. Это обман. ЦСКА будет в плей-офф, и играть против него будет очень тяжело. Это одна из самых опытных команд у нас в лиге.

Что касается нашей команды – для нас это опыт. Всё-таки мы строим команду. Для нас преодолеть эти трудности – очередной вызов. Просто сегодня не получилось. Но мы учимся на этих ошибках, нюансах. Те моменты, которые мы создавали, должны их реализовывать. Но сегодня не получилось. Не сказал бы, что не везло конкретно. Где-то не хватило хладнокровия, где-то холодной головы. Когда команда хочет отыграться и эмоции захлёстывают, ты в концовке делаешь лишние движения. Для нас это будет большой опыт в дальнейшем. Будем разговаривать с ребятами», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.