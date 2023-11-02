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Шарипзянов рассказал, почему не хотел забросить четвёртую шайбу в ворота СКА

Шарипзянов рассказал, почему не хотел забросить четвёртую шайбу в ворота СКА
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Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов после победы над СКА (5:3) рассказал, почему не хотел забросить четвёртую шайбу в ворота армейского клуба.

«Хотел ли забить четвёртую? Нет. Настраивал себя на то, что не буду бросать по пустым воротам, чтобы не пробрасываться. Хотел просто вывести шайбу из зоны. Плохо, что пропустили в формате «пять на шесть», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, Шарипзянов стал лишь вторым защитником «Авангарда», сделавшим хет-трик в матчах КХЛ. Первым был Ансси Салмела, забросивший три шайбы в ворота «Барыса» 9 января 2012 года.

В следующем матче СКА сыграет в гостях с «Витязем». «Авангард» отправится в Сочи, где встретится с одноимённым клубом. Оба матча состоятся 4 ноября.

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