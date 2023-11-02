Ротенберг: к сожалению, СКА очень мало играет дома. Но это не мы решаем

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Авангарда» (3:5) посетовал на малое количество домашних матчей клуба.

«Пропустили много сегодня, надо больше забивать. Я говорю, что многие игроки после травмы вернулись, игровой тонус никто не отменял. Вратаря вводили сегодня, у нас впереди длинный путь, долгий сезон. У нас нет других вратарей, все травмированы. Допустили индивидуальные ошибки, разберём их, не будем пропускать. С каждой игрой делаем шаг вперёд в плане реализации. У нас новая команда, и у меня очень хорошие ощущения. Я за ребят до конца. Всё впереди. К сожалению, очень мало дома играем, но это не мы решаем. Будем играть на выезде и побеждать там.

Упёрлись в Мишурова сегодня? Да нет, нужно просто закрывать вратаря, вратари молодчики у соперников. Надо лезть туда, отскоки ловить, идти на второе добивание. Такой современный хоккей, надо продавливать. Много травм у нас, но это часть хоккея», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.