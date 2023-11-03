Форвард «Авангарда»: ощущение, что играли со СКА в Омске, а не в Питере. Бешеная поддержка

Форвард «Авангарда» Марк Верба после победы над СКА (5:3) в Санкт-Петербурге отметил поддержку омской команды на выездном матче.

«Было ли ощущение, что играем в Омске, а не в Петербурге? Если честно, да. Когда я подрался и помахал руками, была бешеная поддержка, очень круто. Спасибо нашим болельщикам. Акклиматизация в «Авангарде»? Так тепло приняли, что и акклиматизации не было никакой. Всё великолепно. Надеюсь, что я закрепился в составе», — сказал Верба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В текущем сезоне Верба сыграл за омский клуб два матча без набранных баллов.

В следующем матче регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет в гостях с «Витязем». «Авангард» отправится в Сочи, где встретится с одноимённым клубом. Обе встречи состоятся 4 ноября.