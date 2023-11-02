Ротенберг: СКА в полном порядке, прошу не критиковать игроков. Серебряков вышел как мужик

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Авангарда» (3:5) попросил не критиковать игроков клуба и оценил игру вратаря армейцев Никиты Серебрякова.

«Мойсевич не пропустил за два матча ни одного гола, к нему ноль вопросов. Наверное, нужно было мне раньше его выпускать. СКА не на том месте, где должен быть? Главное, чтобы в конце сезона последний матч выиграли и забрали Кубок Гагарина. На команду ничего не давит, команда в полном порядке. Прошу не критиковать игроков.

Попадёт ли СКА в плей-офф? Задача прежняя, зайти в плей-офф с первого места. Где-то победы расслабляют, как в прошлом сезоне, когда мы все рекорды побили в регулярке. Наверное, не просто команду два раза вывести на пик. Хотя всё было в наших руках, мы спокойно могли выиграть Кубок Гагарина. Сейчас мужская работа продолжается.

Серебряков сегодня сыграл мужественно, понимая, что у нас все вратари на травме. Он вышел, как мужик, и сыграл. Но – игровой тонус. Вратарь никогда не виноват. Индивидуальные ошибки надо убрать, и тогда вратарь подтянется. Это подарок жизни, что у нас есть такой вратарь, как Серебряков», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.