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Форвард СКА: идём вне зоны плей-офф? Девятая строчка — неприемлемо для такого клуба

Форвард СКА: идём вне зоны плей-офф? Девятая строчка — неприемлемо для такого клуба
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Форвард СКА Андрей Чивилёв после поражения от «Авангарда» (3:5) в Санкт-Петербурге высказался касательно турнирного положения армейского клуба в таблице Западной конференции. После 24 матчей в активе подопечных Романа Ротенберга 24 очка. Армейцы занимают девятую строчку в таблице Запада.

«СКА вне зоны плей-офф? Я не так давно в команде, но знаю, что у СКА самые большие цели. Девятая строчка — неприемлемо для такого клуба, как СКА», — сказал Чивилёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В следующем матче регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет в гостях с «Витязем». «Авангард» отправится в Сочи, где встретится с одноимённым клубом. Обе встречи состоятся 4 ноября.

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