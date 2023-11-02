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СКА после поражения от «Авангарда» опустился на девятое место в таблице Запада

СКА после поражения от «Авангарда» опустился на девятое место в таблице Запада
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В Санкт-Петербурге закончился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Авангардом». Встреча завершилась победой омичей со счётом 5:3.

После 24 матчей в активе подопечных Романа Ротенберга 24 результативных балла. Армейцы занимают девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. СКА отстаёт от лидера Запада — московского «Динамо» на 13 очков, имея один матч в запасе. Разница шайб клуба из Санкт-Петербурга — «+12», 68 забитых голов и 56 пропущенных.

В следующей игре регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет в гостях с «Витязем». «Авангард» отправится в Сочи, где встретится с одноимённым клубом. Оба матча состоятся 4 ноября.

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