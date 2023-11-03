Промес с Бонгонда веселились в VIP, Филин залетел в ворота. Яркие фото с дерби

2 ноября в Москве на льду «Мегаспорта» состоялся матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и ЦСКА. Игра завершилась победой армейцев со счётом 3:0.

На третьей минуте второго периода Егор Фатеев с передач Тахира Мингачёва и Ярослава Дыбленко открыл счёт в матче. На седьмой минуте периода Максим Соркин с передач Михаила Григоренко и Виталия Абрамова удвоил преимущество гостей

На 18-й минуте третьего периода Константин Окулов с передач Владислава Каменева и Сергея Плотникова установил окончательный счёт, забросив в пустые ворота «Спартака».

Лучшие фото с матча «Спартак» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.