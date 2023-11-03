Марченко с передачи Воронкова в матче с «Тампой» забил первый гол в сезоне НХЛ

В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 1:0 в пользу хозяев. Единственную на данный момент шайбу забросил российский нападающий Кирилл Марченко, которому ассистировал соотечественник Дмитрий Воронков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Отметим, для Марченко это гол стал первым в нынешнем сезоне НХЛ.

В нынешнем сезоне Марченко принял участие в восьми матчах, в которых записал в свой актив один гол и три результативные передачи.

Всего за карьеру в НХЛ российский нападающий провёл 67 матчей, забив 22 гола и сделав 7 результативных передач.