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Гол Марченко и передачи Воронкова и Проворова помогли «Коламбусу» обыграть «Тампу»

Гол Марченко и передачи Воронкова и Проворова помогли «Коламбусу» обыграть «Тампу»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе «Коламбуса» отличились Бун Дженнер, Эрик Гудбрансон, Джонни Годро и российский нападающий Кирилл Марченко. Форвард Дмитрий Воронков отметился результативной передачей. Защитник Иван Проворов записал на свой счёт результативную передачу

За «Тампу» забивали Стивен Стэмкос и Конор Шири. Российский нападающий Никита Кучеров завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Защитник Михаил Сергачёв также завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующем матче «Коламбус» встретится с «Вашингтон Кэпиталз», а «Тампа» сыграет с «Оттавой Сенаторз».

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2023, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Марченко (Воронков, Силлинджер) – 06:29     1:1 Стэмкос – 22:53     1:2 Шири (Стэмкос, Чернак) – 24:42     2:2 Дженнер (Веренски, Сиверсон) – 46:41     3:2 Гудбрансон (Бемстрём, Фантилли) – 49:24     4:2 Годро (Проворов, Дженнер) – 57:49    
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