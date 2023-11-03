Гол Марченко и передачи Воронкова и Проворова помогли «Коламбусу» обыграть «Тампу»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе «Коламбуса» отличились Бун Дженнер, Эрик Гудбрансон, Джонни Годро и российский нападающий Кирилл Марченко. Форвард Дмитрий Воронков отметился результативной передачей. Защитник Иван Проворов записал на свой счёт результативную передачу

За «Тампу» забивали Стивен Стэмкос и Конор Шири. Российский нападающий Никита Кучеров завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Защитник Михаил Сергачёв также завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующем матче «Коламбус» встретится с «Вашингтон Кэпиталз», а «Тампа» сыграет с «Оттавой Сенаторз».