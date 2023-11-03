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«Рейнджерс» победили «Каролину», Панарин отметился результативной передачей

«Рейнджерс» победили «Каролину», Панарин отметился результативной передачей
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» победили «Каролину Харрикейнз» со счётом 2:1. Игра прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Голы у хозяев забили Крис Крайдер, которому ассистировал российский нападающий Артемий Панарин, и Уилл Кайлли. У гостей отличился Сет Джарвис.

Панарин провёл на площадке 21 минуту 10 секунд, нанёс три броска и получил «0» по системе «плюс-минус». Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин сыграл 59 минут 28 секунд. Он сделал 27 спасений и пропустил один гол, а его процент отражённых бросков составил .964.

Российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов сыграл 14 минут 29 секунд, нанёс один бросок и заработал «0» по системе «плюс-минус». Его соотечественник и партнёр по команде нападающий Андрей Свечников сыграл 17 минут 48 секунд, сделал два броска, один хит и закончил встречу с показателем полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2023, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Крайдер (Панарин) – 02:41 (pp)     1:1 Джарвис (Ахо, Деанджело) – 09:53 (pp)     2:1 Кайлли (Труба, Гудроу) – 50:21    
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