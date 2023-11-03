«Рейнджерс» победили «Каролину», Панарин отметился результативной передачей

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» победили «Каролину Харрикейнз» со счётом 2:1. Игра прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.
Голы у хозяев забили Крис Крайдер, которому ассистировал российский нападающий Артемий Панарин, и Уилл Кайлли. У гостей отличился Сет Джарвис.
Панарин провёл на площадке 21 минуту 10 секунд, нанёс три броска и получил «0» по системе «плюс-минус». Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин сыграл 59 минут 28 секунд. Он сделал 27 спасений и пропустил один гол, а его процент отражённых бросков составил .964.
Российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов сыграл 14 минут 29 секунд, нанёс один бросок и заработал «0» по системе «плюс-минус». Его соотечественник и партнёр по команде нападающий Андрей Свечников сыграл 17 минут 48 секунд, сделал два броска, один хит и закончил встречу с показателем полезности «-1».
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