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«Нью-Джерси» обыграл в гостях «Миннесоту», у Кирилла Капризова гол

«Нью-Джерси» обыграл в гостях «Миннесоту», у Кирилла Капризова гол
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Сегодня, 3 ноября, «Миннесота Уайлд» на своей площадке проиграла «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Эксел Энерджи-центр» завершилась со счётом 3:4 (0:2, 1:1, 2:1).

В составе «Нью-Джерси» заброшенными шайбами отметились Александер Хольц, Майкл Маклауд, Тимо Майер и Йеспер Братт.

За «Торонто» голами отметились российский нападающий Кирилл Капризов, а также Марко Росси и Джейкоб Миддлтон.

После восьми матчей «Нью-Джерси» занимает восьмое место в Восточной конференции с 11 очками. «Миннесота» расположилась на десятом месте в Западной конференции, набрав восемь очков в девяти матчах.

Следующий матч «Нью-Джерси» проведёт с «Сент-Луис Блюз», а «Миннесота» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2023, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хольц (Бастиан) – 03:20     0:2 Маклауд (Палат, Братт) – 15:23     0:3 Майер (Хьюз, Братт) – 22:31 (pp)     1:3 Капризов (Эддисон, Цуккарелло) – 29:03 (pp)     2:3 Росси (Болди, Бродин) – 41:10     2:4 Братт (Тоффоли, Хьюз) – 55:36 (pp)     3:4 Миддлтон (Болди, Росси) – 56:27     3:5 Хэмилтон (Братт, Хьюз) – 59:22 (pp)    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь

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