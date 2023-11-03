«Нью-Джерси» обыграл в гостях «Миннесоту», у Кирилла Капризова гол

Сегодня, 3 ноября, «Миннесота Уайлд» на своей площадке проиграла «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Эксел Энерджи-центр» завершилась со счётом 3:4 (0:2, 1:1, 2:1).

В составе «Нью-Джерси» заброшенными шайбами отметились Александер Хольц, Майкл Маклауд, Тимо Майер и Йеспер Братт.

За «Торонто» голами отметились российский нападающий Кирилл Капризов, а также Марко Росси и Джейкоб Миддлтон.

После восьми матчей «Нью-Джерси» занимает восьмое место в Восточной конференции с 11 очками. «Миннесота» расположилась на десятом месте в Западной конференции, набрав восемь очков в девяти матчах.

Следующий матч «Нью-Джерси» проведёт с «Сент-Луис Блюз», а «Миннесота» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».

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