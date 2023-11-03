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Дубль Роопа Хинца помог «Даллас Старз» обыграть «Эдмонтон Ойлерз»

Дубль Роопа Хинца помог «Даллас Старз» обыграть «Эдмонтон Ойлерз»
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Сегодня, 3 ноября, «Даллас Старз» в гостях обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 4:3 (1:1, 2:0, 1:2).

В составе «Далласа» заброшенными шайбами отметились Мэтт Дюшейн и Джо Павелски, а также дубль на счету Роопа Хинца.

За «Торонто» голом отметился канадец Эвандер Кейн и двумя — канадец Сэм Ганье.

После девяти матчей «Даллас» занимает второе место в Западной конференции с 15 очками. «Эдмонтон» расположился на 14-м месте, набрав пять очков в девяти играх.

Следующий матч «Даллас» проведёт с «Ванкувер Кэнакс», а «Эдмонтон» сыграет с «Нэшвилл Предаторз».

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2023, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Дюшейн (Марчмент, Линделль) – 08:08     1:1 Кейн (Ньюджент-Хопкинс) – 17:00     1:2 Павелски (Хинц, Хейсканен) – 23:25     1:3 Хинц (Павелски, Бенн) – 36:06 (pp)     1:4 Хинц (Павелски, Робертсон) – 42:37     2:4 Ганье (Сеси, Кулак) – 50:35     3:4 Ганье (Кейн) – 53:36    
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