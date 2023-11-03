Дубль Роопа Хинца помог «Даллас Старз» обыграть «Эдмонтон Ойлерз»

Сегодня, 3 ноября, «Даллас Старз» в гостях обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 4:3 (1:1, 2:0, 1:2).

В составе «Далласа» заброшенными шайбами отметились Мэтт Дюшейн и Джо Павелски, а также дубль на счету Роопа Хинца.

За «Торонто» голом отметился канадец Эвандер Кейн и двумя — канадец Сэм Ганье.

После девяти матчей «Даллас» занимает второе место в Западной конференции с 15 очками. «Эдмонтон» расположился на 14-м месте, набрав пять очков в девяти играх.

Следующий матч «Даллас» проведёт с «Ванкувер Кэнакс», а «Эдмонтон» сыграет с «Нэшвилл Предаторз».