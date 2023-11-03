Андрей Кузьменко ударил коленом по голове вратаря «Сан-Хосе» Кяхкёнена, голкипер заменён

Сегодня, 3 ноября, «Сан-Хосе Шаркс» играет с «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Счёт встречи после второго периода 0:8.

На 28-й минуте матча российский нападающий Андрей Кузьменко забросил шайбу в ворота, но по инерции задел коленом голову вратаря «акул» Каапо Кяхкёнена. Голкипер упал на лёд, а после был заменён. Ворота «Сан-Хосе» теперь защищает канадец Маккензи Блэквуд.

В нынешнем сезоне Кузьменко сыграл девять матчей, забросил две шайбы и отдал пять голевых передач.

После девяти матчей «Ванкувер» занимает пятое место в Западной конференции с 13 очками.