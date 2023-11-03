Андрей Кузьменко ударил коленом по голове вратаря «Сан-Хосе» Кяхкёнена, голкипер заменён
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Сегодня, 3 ноября, «Сан-Хосе Шаркс» играет с «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Счёт встречи после второго периода 0:8.
На 28-й минуте матча российский нападающий Андрей Кузьменко забросил шайбу в ворота, но по инерции задел коленом голову вратаря «акул» Каапо Кяхкёнена. Голкипер упал на лёд, а после был заменён. Ворота «Сан-Хосе» теперь защищает канадец Маккензи Блэквуд.
В нынешнем сезоне Кузьменко сыграл девять матчей, забросил две шайбы и отдал пять голевых передач.
После девяти матчей «Ванкувер» занимает пятое место в Западной конференции с 13 очками.
НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2023, пятница. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 10
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Бёзер (Петтерссон, Хьюз) – 02:23 (pp) 0:2 Миллер (Бёзер, Хьюз) – 04:00 (pp) 0:3 Хьюз (Гронек, Лафферти) – 08:00 0:4 Бёзер (Кузьменко, Миллер) – 16:49 (pp) 0:5 Михеев (Суси, Петтерссон) – 21:03 0:6 Кузьменко (Петтерссон, Фридман) – 28:47 0:7 Лафферти (Миллер, Хьюз) – 32:35 0:8 Зутер (Хьюз) – 37:26 0:9 Бовиллье (Суси, Гронек) – 43:10 (pp) 0:10 Бовиллье (Гарланд) – 51:58 1:10 Зеттерлунд (Канин, Лабанк) – 56:12 (pp)
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