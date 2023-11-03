Бобровский — об игре с «Детройтом»: мы наладили взаимодействие и атмосферу в раздевалке

Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал победу команды над «Детройт Ред Уингз» (2:0) и 650-ю сыгранную игру в своей карьере в НХЛ.
Российский голкипер отбил все 22 броска «Детройта».
«Это отличная победа. Конечно, не стоит слишком много думать о своих карьерных и личных достижениях. Я думаю, что все мы сейчас сосредоточены на турнирной таблице, а эта команда впереди нас. Мы должны их догнать.
Постепенно у нас все налаживается. Мы наладили взаимодействие и атмосферу в раздевалке. Здорово быть частью этого», — приводит слова Бобровского официальный сайт «Флориды».
После девяти сыгранных матчей «Флорида» занимает девятое место в Восточной конференции с 11 очками.«Детройт» расположился на четвёртой строчке, набрав 13 очков в девяти матчах.
В следующем матче «Флорида» встретится с «Чикаго Блэкхоукс».
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