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Бобровский — об игре с «Детройтом»: мы наладили взаимодействие и атмосферу в раздевалке

Бобровский — об игре с «Детройтом»: мы наладили взаимодействие и атмосферу в раздевалке
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Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал победу команды над «Детройт Ред Уингз» (2:0) и 650-ю сыгранную игру в своей карьере в НХЛ.

Российский голкипер отбил все 22 броска «Детройта».

«Это отличная победа. Конечно, не стоит слишком много думать о своих карьерных и личных достижениях. Я думаю, что все мы сейчас сосредоточены на турнирной таблице, а эта команда впереди нас. Мы должны их догнать.

Постепенно у нас все налаживается. Мы наладили взаимодействие и атмосферу в раздевалке. Здорово быть частью этого», — приводит слова Бобровского официальный сайт «Флориды».

После девяти сыгранных матчей «Флорида» занимает девятое место в Восточной конференции с 11 очками.«Детройт» расположился на четвёртой строчке, набрав 13 очков в девяти матчах.

В следующем матче «Флорида» встретится с «Чикаго Блэкхоукс».

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2023, пятница. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
0 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Лоренц (Миккола) – 39:08     0:2 Лунделль (Ткачук, Куликов) – 58:48    
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